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此内容发布于2018年3月15日 上午8:35 最后更新 - 2018年3月15日 -08:35

（法新社英国索尔兹伯里15日电） 英国首相梅伊（Theresa May）今天首度前往前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔遭神经毒剂攻击的现场。这起事件引发英国与俄罗斯之间的外交龃龉。

法新社报导，梅伊将在斯克里帕尔（Sergei Skripal）和他女儿遭毒害的英格兰西南部城市索尔兹伯里（Salisbury）会见民众、商家和紧急应变机构人员。这对父女4日遭人毒害。

首相发言人表示，梅伊也将听取公卫官员简报。

斯克里帕尔和女儿在购物中心的长椅上倒下后，身穿防护衣的专家对两人曾经到过的地方采集样本，索尔兹伯里��部分地区因此成为犯罪现场。

当局出动近200名士兵协助警方调查，并呼吁当时可能到过事发现场的民众将衣物清洗干净。

为协助清理行动而成立的部长级特别小组今天在伦敦召开首次会议。

由内政大臣鲁德（Amber Rudd）主持的英国紧急应变小组（Cobra）也将召开最新会议。

国防大臣威廉森（Gavin Williamson）今天则表示，英国将投入800万英镑设立一座化武防御中心，并为数千名英国士兵施打防炭疽病疫苗。

威廉森在演说中指出：「我们将投入800万英镑设置一座新的化武防御中心，以维持我们在化学分析及防御上的优势地位。」

他表示，这座中心将设在波顿当（Porton Down）的现有设施内。当局就是在陆军这处秘密基地针对毒害斯克里帕尔父女的神经毒剂进行分析。

英国指控这起攻击「应归咎于」俄罗斯。（译者：蔡佳伶/核稿：何宏儒）

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