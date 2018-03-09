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此内容发布于2018年3月9日 上午8:05 最后更新 - 2018年3月9日 -08:05

（法新社伦敦9日电） 英国警方今天要求军方支援，调查一起针对前俄罗斯双面间谍的神经毒剂攻击案。内政大臣鲁德今天视察现场，当局将派100名具处理化学物质专门技能的军事人员前往当地。

前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤莉亚（Yulia Skripal）日前在英格兰西南部索尔兹伯里（Salisbury）一处购物中心外遭人以神经毒剂谋杀未遂，倒在一张长椅上。

外界益加揣测，若罪魁祸首是与国家机构有关的人物，伦敦当局可能如何回应。

还在昏迷的两人虽然稳定，但情况依旧危急。案发后率先抵达现场的其中一名警察贝里（Nick Bailey）起先住进加护病房，现在则可以坐在床上谈话。

有警察在这起攻击中受伤，这让首相梅伊（Theresa May）将罪犯绳之以法的压力大增。

伦敦智库皇家国际事务研究所（Chatham House）分析师布尔格（Mathieu Boulegue）告诉法新社，牵涉「一名英国公民，尤其是员警，英国当局必须立刻、强力介入」。

据威尔特郡（Wiltshire）警方表示，事件已造成约21人就医。（译者：何宏儒/核稿：徐崇哲）

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