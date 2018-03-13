下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月13日 上午5:20 最后更新 - 2018年3月13日 -05:20

（法新社巴塞隆纳13日电） 前加泰隆尼亚自治区主席普伊格蒙特因推动独立遭罢黜。曾在普伊格蒙特自治政府内担任部长的维拉（Santi Vila）批评去年的独立运动太躁进，「我们温和派，成为最大输家」。

去年加泰隆尼亚独立危机期间，维拉是加泰自治区的商业部长，他在加泰议会10月27日片面宣布独立前一天辞职。

维拉请辞后就被加泰独派谴责为「叛国者」，但他直到请辞当下，都还小心翼翼地致力寻求在马德里中央政府与加泰间扮调人，以缓和紧张局面。

44岁的维拉在他的新书「英雄与叛国者」（Heroes and Traitors）里，描述去年秋末那场数周的危机，指控他的前独派同志们追寻一场不可能的梦，有时已逾越合法界线，且将情绪摆在理智之上。

维拉接受法新社访问时说：「作法毫不务实，在政治上，梦想很重要，但理解现实同样重要。你固然需保有意识型态，但也应实事求是，当理想与现实差距太大时，一切都会搞砸。」

维拉说：「我们现在的情况比过去更糟。加泰隆尼亚的民族主义已倒退回要求恢复自治、赦免政治犯。」维拉所指的处境其实与1975年独裁者佛朗哥（Francisco Franco）过世时相同。（译者：陈亦伟/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line