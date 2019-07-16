此内容发布于2019年7月17日 上午1:20

（法新社华盛顿16日电） 川普在参加2020年美国总统大选前，得先争取共和党提名，今天前南卡罗来纳州州长桑福德（Mark Sanford）跳出来表示，考虑挑战川普。

桑福德表示，他将在接下来的30天内决定，是否挑战川普。在去年国会期中选举的共和党初选中，川普支持桑福德的极右派对手，最后他的对手在初选中出线。

桑福德2009年传出偷腥丑闻，当时他声称他在「阿帕拉契山径（Appalachian Trails）健行」，但其实他是在私会他的阿根廷情妇，因此遭到全国耻笑。

但他表示，他打算在政坛卷土重来，因为他担心没有其他人能解决潜在的经济崩盘危机。

他指控民主党2020年总统参选人和总统，逃避不断膨胀的国家债务议题，并指美国正走向「财务风暴」。

桑福德说：「3年内我们花在利息上的钱，比用在国防预算上还多」。

桑福德1990年代曾在国会服务，之后担任两任州长直到2011年，后来重新参选，2013年进入联邦众议院直到去年为止，因为他在争取党内提名时败给川普支持的对手，而后者之后遭民主党对手击败。

南卡罗来纳州共和党党主席麦基席克（Drew McKissick）告诉「信使邮报」（Post and Courier），桑福德上一次提出这么愚蠢的想法时，害他丢了州长职位。这次的程度大概跟到阿帕拉契山径爬山差不多。

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