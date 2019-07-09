此内容发布于2019年7月9日 上午8:20

（法新社首尔9日电） 已故前南韩外交部长崔德新的72岁次子崔仁国近日投奔北韩。友人透露，崔仁国投北原因包括双亲1986年「高调」移居北韩后，他在南韩背负恶名、就业困难、财务困窘。

北韩媒体报导，72岁的崔仁国6日抵平壤定居，实现双亲心愿。他的父母崔德新和柳美英是截至目前，最受瞩目的罕见「脱南者」。

1976年，崔德新因对朴正熙的独裁统治不满，偕柳美英出走海外，随后定居美国。1978年，崔德新访问平壤，获金日成接见，此后数度进出北韩，并公开颂扬当地的社会主义建设成就。1986年，崔柳两人定居北韩，成为当地菁英，尽享党国荣耀，孩子们则都留在南韩。

一名崔仁国的友人告诉法新社，崔德新「脱南」后，留在南韩的崔仁国一直无法拥有稳定的工作，在南北韩局势紧张时，也难以摆脱父母的叛逃恶名。由于财务状况欠佳，崔仁国对无力资助自己的孩子深感歉疚，亲子和夫妻关系也疏离。

另一名友人则向南韩东亚日报透露，崔仁国曾说，自己在南韩无事可做，且生活充满痛苦。

柳美英2000年率领北韩代表团前往首尔，参加南北韩离散家族团聚。崔仁国终于在相隔多年后与母亲聚首。

根据南韩政府的说法，崔仁国自2001年起获准合法穿越南北韩边界12次，最后一次是在去年11月，也就是柳美英过世2周年时。

根据现行法律，南韩民众须经政府特别许可，才能造访北韩或与北韩人接触，而南韩统一部声称，在平壤当局经营的宣传网站「我们民族之间」（Uriminzokkiri）影片报导7日揭露前，对崔仁国投北并不知情。统一部目前正进行相关调查。

1953年南北韩签署停战协定后，由北韩逃往南韩的「脱北者」至少有3万人，「脱南者」则十分罕见。鉴于政治宣传价值不高，平壤当局大多将投北的南韩「一般人」遣返。南韩统一部指出，去年就有两名南韩民众遭平壤当局送回。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题