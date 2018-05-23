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此内容发布于2018年5月23日 上午7:20 最后更新 - 2018年5月23日 -07:20

（法新社首尔23日电） 南韩前总统李明博3月因涉贪被捕后，今天首度出庭，他身穿深色西装，未上手铐。他在法庭上痛批涉贪指控是对他的一项「侮辱」。

这位76岁、从企业执行长转战政坛的前总统，被控在2008年至2013年任职期间犯下多项罪行，其中包括受贿、滥用职权、贪污及逃税等。

电视画面显示，李明博身穿深蓝色西装，胸前别着囚犯号码716标记，他被押到首尔法院法庭内。由于他年事已高，因此未上手铐。

李明博在庭审中说：「我带着一颗破碎的心站在这里。」

根据检方诉状，李明博被控在2007年底当选总统至2012年之间，总共收贿大约110亿韩元。

李明博被控罪名包括接受三星集团（Samsung Group）贿赂，特赦三星会长李健熙。李健熙当时因逃税而被定罪。

李明博说：「检方指控我收受三星贿赂因此给予总统特赦，我深感震惊…这是对我的侮辱。」

李明博结辩时说：「我只盼望国家司法体系透过此一审判，在人民和国际社会面前，证明其公平性。」

李明博的后继者朴槿惠，上月因收贿及滥权被判处24年徒刑及罚款180亿韩元。

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