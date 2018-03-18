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此内容发布于2018年3月19日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月19日 -00:20

（法新社首尔19日电） 曾被视为下届南韩总统热门人选的安熙正遭控性侵包括他秘书在内的两名女性，今天他否认犯行，且表示发生关系是「你情我愿」。

前忠清南道知事安熙正在今天接受检方问话前，向记者表示与女方的性行为是「你情我愿」。他去年在共同民主党党内选举中，不敌文在寅位居第2。他是南韩日益壮大的「#我也是」反性侵运动下，爆出丑闻层级最高的官员。

金志恩（Kim Ji-eun，音译）曾任安熙正的秘书，她接受电视访问时表示，去年6月受聘以来，遭安熙正性侵4次。

这起案件引发全国愤慨，安熙正也辞去忠清南道知事一职，并宣布退出政坛，还在脸书上致歉，要求大众「原谅我愚蠢的行为」。

金志恩要求检方调查安熙正后，又有一名在安熙正创办的政策智库工作的女子出面表示，遭52岁的安熙正多次性侵。

但安熙正今天否认这两名女子的指控，还称他与两人发生性行为是「你情我愿」。

安熙正在首尔检察官办公室中表示：「我认为这是段你情我愿的关系，但原告却说不是。我为此致歉。」

「我对给予我厚爱和支持的所有人民致歉，也要对我妻子和我的家人致歉。」

安熙正因为形象健康和外型斯文，大受自由派年轻选民欢迎，爆出性丑闻令南韩各界震惊不已。根据南韩宪法，文在寅只能当一任总统，不得连任，安熙正原本被看作是文在寅的接班人，为2022年总统大选强劲的角逐者。（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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