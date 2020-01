(法新社罗马14日电) 天主教前教宗本笃十六世(Pope Benedict XVI)的秘书告诉义大利新闻社(ANSA),本笃十六世已要求从一本争议新书的作者中除名,书中引述他坚决反对允许已婚男性担任神父。

本笃十六世与枢机主教赛拉(Robert Sarah)合着「来自我们心中深处」(暂译,From the Depths of Our Hearts)一书,内容摘要12日刊登于「法国费加洛报」(Le Figaro)。

这本新书引用本笃十六世的话写道,对于放宽教士独身制度的问题「我无法保持沉默」。这本书预计明天在法国上架,封面是本笃十六世与赛拉的合照。

本笃十六世的秘书耿斯凡(Georg Gaenswein)告诉ANSA,他代表前教宗要求共同作者赛拉「联系出版商,请求他们将本笃十六世从共同作者中除名,并从引言及结语移除他的签名」。

耿斯凡指出,本笃十六世知道有本书准备出版,将他的文本授权赛拉「随意使用」,但本笃十六世未同意联名出书的任何计画,也未看过及授权使用此书封面。

现任教宗方济各(Pope Francis)正在考虑,是否让「德行已获证明的已婚男性」(viri probati)在特定情况下担任神父,例如偏远的亚马逊地区。

这本新书掀起一场风暴,部分梵蒂冈专家质疑,梵蒂冈内部是否有极保守人士利用高龄92岁的本笃十六世。自2013年退休以来,本笃十六世大多避免引人注目。

