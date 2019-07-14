此内容发布于2019年7月14日 上午5:05

（法新社达卡14日电） 孟加拉官员表示，前军事独裁者厄夏德（Hussain Muhammad Ershad）住进首都达卡一家医院数周后，于今天过世，享寿89岁。

厄夏德将军统治孟加拉近10年，在1990年代争取民主浪潮高涨之际被赶下台，曾因贪腐罪名入狱多年。

厄夏德在孟加拉国家党（Jatiya Party）的长期老同志、国会议员拉希德（Kazi Firoz Rashid）告诉法新社，高龄的厄夏德因为并发症过世。军方发言人柴德（Abdullah bin Zaid）确认了厄夏德的死讯。

厄夏德1982年担任军方首长时发动不流血政变，推翻民选政府后掌握政权。

他统治时期最着名的是作出争议性决定，让这个穆斯林占多数的国家以伊斯兰教为国教。

喜爱作诗的厄夏德1996年在狱中告诉记者，他「最大的失败…是怀抱诗人的心，宽大治理国家」。

尽管背负许多不利案件，但国家党在1990年代成为孟加拉第3大政治势力后，厄夏德成为孟加拉政坛权力要角之一。

现任总理哈希纳（Sheikh Hasina）和主要反对党领袖吉亚（Khaleda Zia）当年联手推翻厄夏德，但她们两人后来成为激烈竞争对手，哈希纳政府指控吉亚贪污，她去年被判处10年徒刑。

厄夏德则变成哈希纳关键盟友，他在孟加拉北部的家乡一直有高人气，曾连续6次选上国会议员。

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