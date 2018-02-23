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此内容发布于2018年2月23日 下午8:50 最后更新 - 2018年2月23日 -20:50

（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普竞选期间的阵营干部盖茨（Rick Gates），今天认罪诈欺与说谎指控，并允诺配合特别检察官穆勒调查，厘清川普阵营被控2016大选与俄罗斯勾结的通俄门事件。

盖茨是第3名认罪配合调查、以换取穆勒（Robert Mueller）减低求刑的前川普幕僚。穆勒也在调查川普有无妨害司法调查通俄案。

盖茨在华盛顿联邦地方法院认罪协商后，罪名已较最初所起诉大为减少。盖茨的认罪，让他与昔日生意伙伴、前川普竞选阵营总干事曼纳福特（Paul Manafort）坚拒认罪，形成鲜明对比。

曼纳福特还反告穆勒，指控通俄调查已远超出司法部授权给穆勒的范围。

盖茨与曼纳福特是去年10月30日，被依多项洗钱达7500万美元，以及2006到2014年为俄国所支持的前乌克兰总统雅努科维奇（Viktor Yanukovych）工作时涉逃税，而遭穆勒起诉。

两人还被控非法代表外国政府，他们代表乌克兰游说前，未先向美国政府登记为外国政府代理人。

盖茨今天认罪的部分，一是未报告海外银行帐户被控共谋欺瞒美国，另一则是替乌克兰当代理人，却做不实陈述。

川普的前国家安全顾问佛林（Michael Flynn）与前竞选阵营外交政策幕僚巴帕多普洛斯（George Papadopoulos），两人已认罪不实陈述。

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