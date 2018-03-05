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此内容发布于2018年3月5日 下午8:50 最后更新 - 2018年3月5日 -20:50

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普的前竞选幕僚纽恩伯格（Sam Nunberg）今天说，他拒绝依据传票提供资料给通俄门调查团队。

2015年任职于川普竞选团队的纽恩伯格说，搜集他与其他重要幕僚之间的电子邮件等通讯往来，特别是与巴农（Steve Bannon）和史东（Roger Stone）的，实在是太麻烦，他不会交出资料。

他向有线电视新闻网（CNN）表示：「他们想要我接受大陪审团审问…我为什么要去？我不会如他们所愿让案子成立。」

纽恩伯格据称自2011年起任职于川普集团（Trump Organization），之后成为川普竞选团队的支薪幕僚。

不过，由于他好几年前在脸书页面发表的强烈种族主义言论被挖出，2015年8月遭到开除。

尽管与川普之间依旧存有敌意，纽恩伯格仍说，他不会配合「猎巫」调查。

他说，调查川普竞选团队与俄罗斯可能勾结的特别检察官穆勒（Robert Mueller）团队，上月底向他问话5个多小时。

自那之后，穆勒就要求他提供与竞选团队人员的所有纪录与通讯，纽恩伯格说，搜集这些资料太费时了。

他告诉微软国家广播公司（MSNBC）：「我才不想花80个小时搜集我与巴农和史东之间的电邮，如果他们因为这样想把我抓起来，那就真的很好笑。史东是我的导师，就像我的家人，我才不会做这种事。」

纽恩伯格说，从穆勒提出的问题可得知，他在调查川普2013年将环球小姐选美比赛移师莫斯科举办时，关于川普与妓女之间的传闻。

纽恩伯格也说，调查人员含沙射影地说，史东曾与亚桑杰（Julian Assange）创办的维基解密（WikiLeaks）勾结。维基解密2016年中公布自民主党候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）竞选阵营骇得的文件。

美国情报机关表示，那些文件是代表或由俄罗斯政府非法取得。

纽恩伯格说，穆勒可能握有川普某种不法行为的证据，「但我不确定」。他告诉CNN：「我不知道他在调查什么。」

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