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此内容发布于2018年3月5日 下午9:05 最后更新 - 2018年3月5日 -21:05

（法新社耶路撒冷5日电） 以色列媒体今天报导，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的前幕僚赫菲兹（Nir Hefetz）已在他上司涉及的贪污调查中，签署污点证人协议，让尼坦雅胡再度受挫。

尼坦雅胡今天稍晚将赴白宫会晤美国总统川普，现在却传出前幕僚签署污点证人协议的消息。

赫菲兹是尼坦雅胡家族的前发言人，在当局紧锣密鼓地调查尼坦雅胡涉贪之际，媒体盛传赫菲兹与以色列当局达成污点证人协议。

以色列警方没有提供传闻中的协议细节。若属实，赫菲兹将是近月签署污点证人协议的第3名尼坦雅胡亲信。

以色列国营电视台Kan 11今晚引述亲近赫菲兹的消息人士报导，赫菲兹告诉他们，他同意作证，是出于担忧国家安全。

Kan 11报导，赫菲兹告诉密友，尼坦雅胡「做出的安全议题决定，受到家庭成员与其他身边人士的严重影响，主要是他的儿子耶尔．尼坦雅胡（Yair Netanyahu ）」。

尼坦雅胡发言人发表声明驳斥这则报导。据报赫菲兹将提供尼坦雅胡与他妻子萨拉（Sara）贪污的证据。

报导说：「赫菲兹针对萨拉与耶尔发表的言论根本是胡说八道。赫菲兹已有7年多没有参与任何情报、政治或安全资讯。因此，他发表的评论都是没有根据。」

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