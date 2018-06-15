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此内容发布于2018年6月16日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月16日 -01:35

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普前竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort）在一连串联邦指控之下今天羁押候审，川普加足火力抨击「通俄门」调查。

美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）去年5月主导这项盘根错节的「通俄门」调查以来，曼纳福特被控洗钱、逃税等，成为第一名受到监禁的川普前竞选幕僚。

法院撤销曼纳福特的保释之后，为川普与穆勒之间山雨欲来的冲突又增添火药味。白宫日益忧心，川普可能被控妨碍司法和面临国会弹劾。

69岁的曼纳福特是华府资深政治顾问，之前在等候华府与维吉尼亚州法院审判期间，受到居家监禁。他对妨碍司法等一切指控都声称无罪。

川普谴责法院撤销保释。他先前试图将穆勒团队以及联邦调查局（FBI）形容为极度偏颇与不合理。

川普在推特上写到：「哇，对曼纳福特真是强硬的判决，他曾代表雷根（Ronald Reagan）、杜尔（Bob Dole）与其他政治大咖和竞选团队。」

川普稍早强力抨击整个通俄门调查，称之为「荒谬的猎巫行动」。在此之前，司法部公布的一份监督报告指出，多名FBI调查人员在2016年大选期间曾用文字讯息传送反川普言论。

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