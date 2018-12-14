前律师柯恩：川普知道付封口费违法

此内容发布于2018年12月14日 上午8:05

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普的前律师柯恩在预定今天播出的电视访问中表示，川普知道，在美国总统大选前夕，下令他付封口费给两名声称和川普有染的女子，这样的行为触犯法律。

柯恩（Michael Cohen）告诉美国广播公司新闻网（ABC News），川普之所以仍这么做，是因为他「非常担心这对选情影响有多大」。这是柯恩昨天被判刑3年后，首度对外发表评论。他因安排支付封口费给这些女性，被判违反竞选财务法。

川普曾表示，他从未指示柯恩犯法。但当柯恩被问到，川普是否知道付钱给「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）及前花花公子女郎麦道高（Karen McDougal）是违法行为，柯恩回答：「当然。」

柯恩遭判刑后，川普透过推文坚称从未要求他违法。柯恩质疑这项论点。

柯恩告诉ABC新闻网电视节目「早安美国」（Good Morning America）主持人史蒂法诺普洛（George Stephanopoulos）：「我不认为任何人会相信。首先，川普集团（Trump Organization）做的任何事，没有一件川普先生不知情。」

柯恩说：「他（川普）指示我付款，指示我涉入这些事。」ABC在整段节目播出前公布部分内容。

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