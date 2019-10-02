此内容发布于2019年10月2日 下午10:50

前德州白人女警枪杀黑人邻居 判10年徒刑（中央社华盛顿2日法新电）美国德州前女警盖格在2018年误闯邻居家射杀邻居，今天被判10年有期徒刑。

达拉斯陪审团认定盖格（Amber Guyger）谋杀罪名成立，判处10年有期徒刑，较检察官求刑28年相对较轻。

31岁白人女警盖格在2018年9月6日误闯邻居家，射杀非裔、26岁的季恩（Botham Jean）。事发时，在会计师事务所工作的季恩未持武器，人在家中沙发上坐着。

先前在德州达拉斯任职的盖格宣称，当时她以为回到了自家公寓，才会以为季恩侵入住宅。

事实上，盖格当时多走了一层楼，进入位于自家楼上季恩没上锁的家。

法庭今年9月开始审理此案，盖格说：「我请求上帝原谅，每一天我都在恨自己。」

她表示：「我从未想要夺走一个无辜人的性命。」

不过，检察官表示，盖格先前错失几个机会，并未理解到自己上错楼层。此外，她也应呼叫警力支援才是。

在一个白人警察枪杀有色人种常得以脱罪的国家，盖格的案件和后续发展引发群众示威抗议，要求司法正义。

陪审员原本可选择以较轻的过失杀人罪判定盖格有罪，但看到抗议活动后，大陪审团改以较重的谋杀罪判定她罪名成立。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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