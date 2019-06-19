此内容发布于2019年6月19日 上午8:05

（法新社开罗19日电） 埃及今天指控联合国，藉着呼吁「独立调查」意图把埃及首位民选总统穆希（Mohamed Morsi）之死政治化。

埃及外交部发言人哈菲兹（Ahmed Hafez）表示，他以「最强烈措辞」谴责联合国人权事务高级专员公署（UN High Commissioner for Human Rights）发言人柯维尔（Rupert Colville），呼吁独立调查当地时间17日穆希出庭应讯时猝死的死因。

哈菲兹说，这是「蓄意把一桩自然死亡的事件政治化」。

柯维尔昨天呼吁调查，穆希蹲苦牢将近6年期间所遭遇的情况是否导致他猝死。

他说：「任何囚禁期间的猝死，必须由独立机构展开立即、公正、彻底和透明的调查，来厘清死因。」

柯维尔表示：「有关穆希囚禁期间的状况已引发关切，包括接受足够的医疗照护，并与律师和家人充分的接触。」

他说，调查必须「涵盖当局对待穆希的各方面，以查明拘留的条件是否造成穆希死亡」。

2013年，穆希执政刚满一年国家陷入分裂后，当时的军方首长、现任总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）发动政变推翻他。随后穆希被控一连串的罪名包括间谍罪。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

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