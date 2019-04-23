此内容发布于2019年4月23日 下午9:35

（法新社巴西利亚23日电） 巴西高等法院（Superior Court of Justice）共同审理的4位法官今天裁定，维持左翼前总统鲁拉收贿与洗钱罪名，但刑期从12年减至8年10个月。

这项透过法院YouTube频道直播的裁决，代表鲁拉今年稍晚将适用「半开放式」监狱的监管制度。

73岁的左翼指标性人物鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva），因两起不同贪污案遭判25年徒刑，本月稍早入监满一年。

鲁拉遭控于2003年到2010年担任总统期间，收受一栋海滨公寓贿赂，协助建设公司OAS获得利润丰厚的巴西石油公司（Petrobras）合约而遭定罪，最初遭判9年半。

上诉法院2018年1月加重鲁拉刑期，高等法院今天裁定刑期「过重」。鲁拉的法律团队说，法官减少的刑期「太少，但至少是个开始」。

另外，鲁拉在另一起巴西石油公司弊案中接受两家建商装修别墅贿赂，今年2月遭判近13年徒刑，鲁拉也对此提出上诉。

鲁拉否认所有针对他的指控，主张种种指控都出自政治动机，目的是阻挡他去年参选总统。最后胜出的极左派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）竞选时曾说，他希望鲁拉「在监狱度过余生」。

过去12个月，鲁拉获准离开监狱两次，一次是参加7岁孙子的葬礼，另一次是出庭作证。

根据巴西法律，囚犯服完1/6刑期后，适用「半开放式」监狱制度。法律专家说，今天的裁决代表着，鲁拉9月或10月就有资格取得更宽松的服刑安排。

法律学教授斯崔克（Lenio Streck）说，这表示鲁拉之后晚上必须在牢房过夜，但白天可以在外头工作。但这一切都要端赖鲁拉第2个定罪判决的上诉结果。

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