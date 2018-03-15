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此内容发布于2018年3月15日 上午6:50 最后更新 - 2018年3月15日 -06:50

（法新社布鲁塞尔15日电） 欧洲联盟（EU）监督机构官员今天呼吁，重新对前欧盟执委会主席巴洛索展开操守调查。巴洛索之前在符合欧盟法规要求下，接受高盛要职。

去年巴洛索（Jose Manuel Barroso）和欧盟执委会副主席卡泰宁（Jyrki Katainen）在饭店会面的消息曝光后，欧盟监察长欧莱利（Emily O'Reilly）建议重新展开调查。

欧莱利指出，欧盟执委会应该「将前执委会主席的案子退给纪律委员会」。

欧莱利说：「把本案再退回纪律委员会，展现执委会严肃看待大众对本案的关切，以及本案对欧盟机构形象的伤害。」

巴洛索推文否认游说欧盟，他强调10月25日和卡泰宁会面只是和老友叙旧，并重申之前的否认。他说：「我从来没有、也将不会游说欧盟官员。」

巴洛索于2004年至2014年间担任欧盟执委会主席，之后在2016年任职高盛（Goldman Sachs），引发媒体大肆报导，当时的法国总统欧兰德（Francois Hollande）甚至说，这样是「不被容许」。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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