此内容发布于2019年5月16日 上午12:50

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天特赦名誉扫地的媒体大亨布莱克（Conrad Black）。加拿大裔英国籍的布莱克曾因诈欺与妨碍司法，在美国服了3年多刑期。

白宫在声明中说：「2007年，检方宣称布莱克犯下数起邮件诈欺与妨碍司法罪。然而，美国最高法院大多都不同意，推翻他案件中几乎所有的罪名。」

白宫声明形容布莱克是「企业家兼学者」，说他「在商业界贡献良多，也提供很多政治与历史思维」。

布莱克称川普是他的朋友，去年还出书吹捧川普，书名为「川普：与众不同的总统」（Donald J. Trump: A President Like No Other）。

布莱克的法律纠纷始于2004年，当时他遭控自旗下霍林格国际（Hollinger International）出售的报业中侵吞数千万美元。

布莱克坚称自己无罪，在加拿大提起一连串诽谤诉讼反击恶意批评者，并称这些诽谤者毁了他曾风光一时的商业帝国。

法律攻防战一打多年，并一路打到美国最高法院，虽无法完全获得清白，但成功摆脱许多罪名，刑期也跟着大幅缩短。

布莱克出生于加拿大蒙特娄，因英国上议院贵族头衔引来加拿大前总理克瑞强（Jean Chretien）抗议，两人因此起了口角，布莱克2001年宣布放弃加拿大国籍。

布莱克的报业集团在鼎盛时期曾是全球数一数二的媒体帝国，营收达数十亿美元，全球每日发行量达数以百万计。

除了伦敦「每日电讯报」（The Daily Telegraph），他的集团还拥有「芝加哥太阳时报」（Chicago Sun-Times）、加拿大「国家邮报」（National Post）和「耶路撒冷邮报」（Jerusalem Post）。

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