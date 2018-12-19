前有通俄门后有逃漏税 川普面临重重调查

此内容发布于2018年12月19日 上午2:05

（法新社华盛顿18日电） 炮轰联邦当局调查其竞选阵营是否在2016年美国大选期间与俄罗斯勾结，似乎成了美国总统川普的每日例行公事。

不过，前联邦调查局（FBI）局长穆勒（Robert Mueller）调查的通俄案，只不过是川普和旗下企业及相关人士所面临的众多调查之一。

川普的前国家安全顾问、退役陆军将领佛林（Michael Flynn）承认向FBI撒谎有罪后，今天现身法院接受判刑。

纽约州检察长宣布，川普个人慈善组织川普基金会（Trump Foundation）被控从事非法活动后，基金会已同意关闭，结束运作。

实际上有多少调查锁定川普为调查对象难以界定，因为其中有许多彼此重叠，或导向不同方向，但审查范围相当广泛，而这还是在民主党主导众议院之前。

民主党明年一月重掌众议院后，将拥有可深入调查川普的广泛权力。

川普是否将在主掌白宫期间面临控诉，仍是各方辩论的议题，法律专家针对在任总统能否被起诉意见不一。

以下是法新社整理出川普上任近两年来面临的主要调查。

●通俄案

特别检察官穆勒的调查主要聚焦俄罗斯政府与与川普阵营成员是否有「任何关系及／或合作」。

尽管穆勒尚未提出控诉，直指川普阵营勾结莫斯科当局，但相关调查已导致多人遭起诉和认罪，其中包括川普前竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort）、前国安顾问佛林（Michael Flynn）、前外交政策顾问巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）和前私人律师柯恩（Michael Cohen）。

●违反竞选财务法

川普前私人律师柯恩在竞选期间分别向成人片女星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）及前花花公子女郎麦道高（Karen McDougal）支付13万和15万美元封口费，要求她们不得泄露与川普的桃色关系。

检方认为，这些款项属非法竞选献金，目的在于影响选举结果。柯恩说，他是在川普「协调和指示下」行事。

川普说，他没有指示柯恩违法，并寻求将一切归咎于他长期的「乔事佬」。

●妨碍司法

川普2017年5月突然开除时任FBI局长柯米（James Comey），要求他停止调查佛林，因而遭穆勒调查是否妨碍司法。

●就职支出

「华尔街日报」（WSJ）报导，纽约联邦检方正在调查川普就职典礼委员会是否滥用募集的1.07亿美元资金。

●透过旗下事业获利

当局调查川普是否透过旗下事业获利的其中一案，与位于华府的川普国际饭店（Trump International Hotel）及美国宪法中一项晦涩的规定有关。

华府和马里兰州2017年6月控告川普违反美国宪法中禁止美国政府官员收受外国政府和外国官员礼物、薪酬或贵重物品的薪酬条款（Emoluments Clause），因为他的饭店与外国政府有商业往来。

●川普基金会

纽约州检察长恩德伍德（Barbara Underwood）今年6月对川普基金会提告，指控基金会「持续存在非法行为」，川普已同意关闭基金会。

●逃漏税

「纽约时报」（NYT）揭露川普家族涉嫌逃漏税后，纽约州税务当局说，他们已开始调查相关指控。

根据报导，川普家族在1990年代设法透过「公然诈欺」避税。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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