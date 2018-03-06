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此内容发布于2018年3月6日 下午6:20 最后更新 - 2018年3月6日 -18:20

（法新社纽约6日电） 收购美国影业大亨哈维温斯坦（Harvey Weinstein）前制片公司资产的交易今天再遇阻碍，一名前欧巴马政府官员表示，她的投资集团如今决定放弃收购计画。

康崔拉斯史威特（Maria Contreras-Sweet）说：「我们每个人都认真投入收购温斯坦影业（The Weinstein Company）资产的交易。」

「然而，在完成签约和进入验证调查（confirmatory diligence）阶段后，我们收到关于完成交易可行性的资讯，结果令人失望。因此，我们决定终止这项交易。」

不愿透露姓名的知情人士告诉法新社，买家今天首次发现一笔6400万美元（约新台币18亿元）的未披露负债。此前，康崔拉斯史威特的投资集团据传将豪掷5亿美元收购总部位于纽约的温斯坦影业。

这是攸关温斯坦影业未来的最新戏剧性转折，自从哈维温斯坦遭控伸狼爪后，温斯坦影业一直处在破产边缘。接连不断的性侵指控去年10月重创哈维温斯坦的职业生涯。（译者：叶俐纬/核稿：刘文瑜）

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