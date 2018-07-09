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此内容发布于2018年7月9日 下午9:20 最后更新 - 2018年7月9日 -21:20

（法新社纽约9日电） 为美国总统川普、他的家人和企业工作逾25年的前私人司机今天控告川普集团（Trump Organization）未付他工作超时薪水好几年，声称他遭剥削，12年没有合理的加薪。

川普2016年成为共和党总统候选人后，辛特朗（Noel Cintron）的工作由特勤局取代，后来他成为川普的维安人员之一。

辛特朗在纽约提告，索偿过去6年来3300小时超时工作的薪水，以时薪54.09美元计算，相当于17.8万美元（新台币540万元）。

他在14页的诉状中指出：「完全无情地展示不当的特权，川普总统甚至毫无位高权重之人应有的体面，透过被告的企业剥削为他效力许久的私人司机，拒绝给他合理的薪资。」

根据诉状，尽管川普「声称是亿万富翁，但他12年多的时间没有给自己的私人司机合理加薪！」

由川普的两个儿子小唐纳．川普（Donald Jr Trump）和艾瑞克．川普（Eric Trump）经营的川普集团表示，有遵守法律，而且对辛特朗的给薪毫不吝啬。

根据诉状，原告通常一周工作5天，从早上7时开始直到川普和他的家人不需要他服务为止，平均一周工时50到55小时。

2010年12月曾加薪7000美元，年薪增至7.5万美元，但这次加薪使得他放弃医疗保险，让川普每年省下1万7866美元的保险费。（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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