此内容发布于2019年8月16日 上午2:35

（法新社华盛顿15日电） 美国科罗拉多州前州长希肯鲁柏今天宣布，退出民主党2020年总统大选党内初选。他是因民调支持率低，而退出在这场参选人数众多选战的第2人。

但现年67岁中间派的希肯鲁柏（John Hickenlooper）没有排除竞选国会参议员的可能，他明年有望取代共和党籍的贾德纳（Cory Gardner）成为科罗拉多州联邦参议员。

希肯鲁柏以他在科罗拉多州长期的领导经验提出警告，若明年要击败现任总统川普，民主党偏左迷失太远了。在科罗拉多州，共和党人是少数，但为数不小。

但在6月与7月的两次电视辨论中，希肯鲁柏并未因此成为全美家喻户晓的人物。

他的民调支持率不到1%，也一直为了达成民主党9月电视辩论会所需的捐款人与民调门槛而辛苦挣扎。

他透过推特与影音讯息表示：「今天早上，我宣布不再竞选总统。」

希肯鲁柏说：「虽然竞选结果未能如我们所愿，但每一刻都是值得的，对于每位支持这场竞选以及我们整个团队的人，我充满感激之情。」

他指出：「我之所以参选总统，是因为这国家已因政治与两党游戏而撕裂，但我们最大的问题仍未解决。」

他表示：「改变是有可能的，只要我们一起努力。」

希肯鲁柏说，他会认真考虑选参议员一事。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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