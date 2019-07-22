此内容发布于2019年7月22日 下午12:05

（法新社纽约22日电） 曾长期担任纽约地区检察官的摩根托（Robert Morgenthau）昨天病逝于纽约上东区一家医院，享耆寿99岁，距离百岁大寿只差10天。他监督纽约市打击犯罪工作长达35年，故事曾被改编拍成电视剧。

摩根托长年在纽约担任地区检察官，侦办案件类型广泛，从黑手党到华尔街白领诈欺案，也曾处理多起备受关注的名人案件，包含起诉谋杀歌星约翰蓝侬（John Lennon）的柴普曼（Mark David Chapman）。

摩根托曾平反恶名昭彰的「中央公园五人帮」（Central Park Five）案，他在2002年重启案件，并最终透过DNA证明在青少年时遭定罪并已服刑多年的五名嫌犯无罪。

「中央公园五人帮」是指这5名非裔和拉丁裔青少年，他们被控涉及1989年一名白人女性在纽约中央公园慢跑时遭到严重殴伤并性侵案件，当时曾引起种族间紧张气氛。

摩根托过去具莫大影响力，获推崇提拔同是纽约人的索托玛约（Sonia Sotomayor），她在2009年获任命为美国最高法院大法官。

美国刑事剧「法网游龙」（Law and Order）中的地区检察官即是参考摩根托形象打造的角色。

摩根托出生自富裕且显赫家庭，他的父亲曾任故总统小罗斯福（Franklin D. Roosevelt）的财政部长。

他在二战期间曾服役美国海军，退役后曾两度参选纽约州长皆失败，1975年获选为地区检察官，并在那之后连任8次。（实习编译：谢孟君/核稿：林治平）

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