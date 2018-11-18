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此内容发布于2018年11月19日 上午12:20 最后更新 - 2018年11月19日 -00:20

（法新社纽约18日电） 前纽约市长彭博今天指出，他将捐赠18亿美元（约新台币555亿元）给母校约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University），据信这是美国大学院校史上最高额助学捐款。

彭博（Michael Bloomberg）表示，他捐款帮助符合资格的中低收入学生，使他们更容易读得起大学。美国顶尖学校的高等教育费用，每年动辄超过5万美元，对大部分家庭来说难以负担。

彭博投书「纽约时报」（New York Times）写道：「我很幸运：我父亲是一名记帐员，每年赚的钱从未超过6000美元。但透过国防助学贷款，且在校园内工作，我才能读得起约翰霍普金斯大学。」

「霍普金斯大学文凭帮我打开大门，让我实现美国梦，不然我根本就没有机会。」

彭博在大学毕业后的第一年就回馈母校，虽然仅是捐5美元给约翰霍普金斯大学。自此之后，他已陆续捐赠了15亿美元供研究、教学和助学。

这笔新捐款超过以往，以助学金形式帮助符合资格的清寒家庭学生。

彭博还写道：「我想让给我机会的母校，能永久为他人敞开同样的机会之门。」（译者：陈彦钧/核稿：陈亦伟）

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