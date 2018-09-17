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此内容发布于2018年9月17日 下午11:05 最后更新 - 2018年9月17日 -23:05

（法新社纽约17日电） 「纽约时报」（New York Times）今天刊出前纽约市长彭博的专访报导，彭博透露自己正考虑角逐下届美国总统，且要以民主党身分挑战现任总统川普，而不是以无党籍竞选。

76岁亿万富豪彭博（Michael Bloomberg）向纽约时报表示，他有竞选2020年美国总统的构想，但还没做出决定。彭博为与他同名的财经媒体公司创办人。

他说自己现在「致力于11月6日的国会期中选举，之后会再看情况」。

彭博还指出：「无法想像我会以共和党人身分竞选。」

他说道：「这并不是说，我和民主党在所有事情都立场一致，但我不了解怎么可能以共和党人的身分竞选。」

「所以如果参选了，是的，就必须以民主党身分竞选。」

彭博曾连续3届担任纽约市长，并在2008、2012、2016年3度有意问鼎白宫宝座，但每一次都放弃竞选。

自从川普就任总统后，将对抗气候变迁作为主要关注议题的彭博就经常批评共和党人。

即将到来的11月国会期中选举，彭博选择只以经济方式援助给民主党人，民主党希望重掌国会过半席次。

虽然民主党和彭博双方在气候变迁与枪枝管制等议题的立场一致，但彭博可能在目前行动主义左派当道的民主党内难以得到支持。

民主党抱持反菁英、反华尔街的坚定立场，且正推出更多女性和少数族裔候选人。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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