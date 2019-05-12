此内容发布于2019年5月12日 上午7:05

（法新社仰光12日电） 缅甸国家航空公司一架班机今天上午在瓦城（Mandalay）的机场降落时，因前起落架意外故障，机师被迫仅靠后轮和机鼻滑行让飞机着陆，所幸最后化险为夷，无人受伤。

这架缅甸国家航空公司（Myanmar National Airlines）UB-103班机，为巴西航空工业公司（Embraer）190型客机，机上含7名机组员共89人，今天上午9时平安降落在受观光客欢迎的瓦城。

社群网站上流传一段未经证实的影片显示，这架班机先是后轮优雅着地滑行，随后机鼻贴地一边冒出火花一边继续滑行，直到机身停止前进。

乘客索莫（Soe Moe，译音）告诉法新社：「当我们降落时，稍微冒出一些烟…所有乘客都没事。」

缅甸民航局副局长耶塔翁（Ye Htut Aung）表示，这架班机的机师屡次尝试放下前起落架，先是透过电脑系统，随后以手动方式。「他们2度绕场飞行，2度努力尝试，并要求确认飞机鼻轮是否降下。」

耶塔翁说，这是一起「技术故障」事件，「他们必须用后轮降落…机师有技巧地让飞机着陆，未造成任何伤亡」。

耶塔翁还表示，缅甸国家航空公司现正派遣工程师前往瓦城检查这架飞机，而所有喷射客机每日都经过飞行检查。

这起令人捏把冷汗的事件，是不到一星期内缅甸发生的第2起飞安事故。一架孟加拉航空公司（Biman Bangladesh Airlines）班机8日在暴风雨中试图降落仰光机场，却冲出跑道，造成11名乘客受伤。

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