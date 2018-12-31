前进2020总统大选 民主党华伦率先表态

此内容发布于2018年12月31日 下午11:35

（法新社华盛顿31日电） 美国民主党联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）向来率直批评华尔街和总统川普，今天正式踏入角逐2020年总统大选选战。

69岁的华伦今天宣布组成试探委员会（exploratory committee），成为首位争取民主党总统提名的主要参选人。这次预料会有很大一组人投入民主党初选，每个人都有同一个理念：把共和党籍的川普拉下白宫宝座。

华伦今天宣布参选，距离爱阿华州党团会议还有13 个月，届时一场预料热闹非凡的初选季就将正式起跑。她在影音讯息中说：「美国中产阶级遭受攻击…贪腐在毒害我们社会。」

2013年起即担任麻州联邦参议员的她说：「政治人物选择视而不见、大型保险业者拒绝患者的救命保险给付、石油巨擘一手摧毁地球。」这些种种，她说，都是她组成试探委员会的原因。

多达30多名民主党人在考虑出马争取提名，想要脱颖而出必定是一场硬仗。

目前民调显示，华伦支持度不仅落后前副总统拜登（Joe Biden）和联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）这两位年过7旬的政坛老将，也不敌德州联邦众议员欧洛克（Beto O'Rourke）这位年仅46岁的政坛新星。

但分析家席佛（Nate Silver）在推特表示，华伦在消弥左右两派歧异上，「机会可能比桑德斯要来得高」。席佛说，华伦「一向很会募款，选民知道她的立场，且女性在2018年选战上表现优异」。

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