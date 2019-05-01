此内容发布于2019年5月1日 下午9:20

（法新社华盛顿1日电） 美国司法部表示，涉泄露美国防情资给中国的前中央情报局（CIA）干员李振成（Jerry Chun Shing Lee）今天当庭认罪，余生可能都将在牢中度过。

美司法部发声明表示，54岁的李振成在维吉尼亚东区联邦地区法院（Eastern District of Virginia）法官面前，承认共谋提供美国国防情资给中国。

声明指出，2010年，两名中国情报干员找上李振成，开出10万美元（约新台币309万元）和照顾他「一生」条件换取美方情资。

司法部指出，2010年5月，李振成在自己的电脑新增档案，内容描述CIA指派干员地点和「CIA敏感行动的详细时间和地点」。

联邦调查局（FBI）干员2012年也在李振成入住檀香山市旅馆房间内，找到他手写有关2004年前任职CIA干员工作的笔记。

司法部说：「这些笔记连带其他物品，提到CIA情报人员提供的情资、情报人员真实姓名、行动会议地点、电话号码及秘密场所讯息。」

美国当局怀疑李振成在2010年至2012年间，将CIA线人网络资讯提供给中方，2018年1月将他逮捕。

李振成将在8月23日被判刑，最高可能遭判终身监禁。（译者：王品轩/核稿：徐睿承）

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