此内容发布于2019年8月28日 上午12:50

（法新社华盛顿27日法新社）美国纽约联邦准备银行前总裁杜德里（Bill Dudley）今天��起政治浑水，呼吁联准会考虑宣示不降息，以减少总统川普明年连任机会。

据法新社报导，深具影响力的杜德里也在彭博（Bloomberg）投书栏中表示，联准会应该表明，不会藉着降息，让川普贸易战「得逞」。

川普一年来施压放宽货币政策，但联准会高层始终竭力保持政治中立，杜德里今天这番惊人之语，和联准会力图维持的立场截然不同。

川普上周称联准会主席鲍尔（Jerome Powell）为「敌人」，今天又推文说，决策者喜欢采行比较宽松的货币政策，「看着我们的制造业者努力」出口到各个市场。

这番话中带刺，还只是川普近来攻击联准会的其中一例而已。先前他还表示，联准无法推行刺激经济必要的振兴方案。

但鲍尔试着淡化川普几乎每天都要来一次的辱骂，表示联准会官员决定政策时，不会把政治因素考虑进去。

在全球经济走缓加上美中贸易战歹戏拖棚进入第2年的情况下，投资人一面倒预期联准会下月会降息25个基点。

但杜德里今天投书时表示，联准会降息，会鼓舞川普升高已于上周急剧恶化的「灾难性」美中贸易战。

杜德里写道：「央行减缓冲击的努力不仅可能徒劳无功，还可能让事情更糟。」

他说，明确宣示联准会不会降息可以让人知道，川普得扛起美中贸易战制造的风险，「包括输掉下届选举的风险」。

杜德里更进一步说，2020总统大选的结果可说「在联准会的责任范围」，因为川普当第2任会威胁全球经济，也会威胁到联准会的政治独立与政策任务。

「如果货币政策目标是达成最好的长期经济成果，联准会官员应该好好想想，他们的决定会如何影响2020年的政治结果。」

杜德里去年卸下纽约联邦准备银行总裁职位，目前是普林斯顿大学（Princeton University）资深研究学者。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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