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此内容发布于2018年7月8日 上午8:35 最后更新 - 2018年7月8日 -08:35

（法新社洛杉矶7日电） 前美国加州大学洛杉矶分校篮球明星、前NBA球员哈尼卡特（Tyler Honeycutt）和洛杉矶警方对峙一晚，今天在警方破门而入后，被发现已身亡，疑似自戕。

哈尼卡特的高中教练艾斯柯托（Bort Escoto）告诉洛杉矶时报（Los Angels Times），27岁的哈尼卡特将自己锁在谢尔曼奥克斯（Sherman Oaks）的家中，似乎是开枪自戕身亡。

这起对峙事件始于昨晚警方接获民众报案说「一名男子持枪」。当地电视台ABC7报导，哈尼卡特的母亲报警，说她儿子的行径「怪异」。

哈尼卡特和警方对峙持续到将近今晨4时，警方破门而入，发现哈尼卡特已经死亡。

艾斯柯托告诉洛杉矶时报：「他是不错的孩子，但碰到一些问题。」他说：「就我所知，他对自己开枪。」

艾斯柯托说，哈尼卡特曾前往俄罗斯发展职业篮球生涯，但适应不良。

哈尼卡特曾在2009至2011年效力加州大学洛杉矶分校（UCLA），并在2011年NBA第2轮选秀中获沙加缅度国王选中，在NBA两季出赛24场。

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