此内容发布于2019年5月20日 上午12:50

（法新社维也纳19日电） 奥地利极右派副总理被踢爆疑涉通俄丑闻黯然下台，并将于9月提前改选。这让奥国联合政府遭到重挫，这甚至可能影响本周欧洲议会极右派选情。

在欧洲议会23到26日选举前夕，极右派自由党（FPOe）籍奥国副总理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）被踢爆丑闻，昨天黯然下台。人民党（OeVP）籍总理库尔茨（Sebastian Kurz）与自由党划清界线止血。奥地利总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）宣布，将于9月提前改选。

在此之前，18个月来保守派中间偏右的人民党与极右派自由党的联合执政，被许多欧洲右派视为楷模。

德国两家媒体17日公布一段来源不明、由隐藏式摄影机所拍得的影片，显示史特拉赫2017年10月在奥地利国会大选登场前数月，会见一名自称是俄罗斯某个达官显要侄女的女子。

影片里，史特拉赫与女子讨论如何取得奥国发行量最大的小报「皇冠日报」（Kronen Zeitung）的控制，并要安插协助自由党打赢2017年选战人员成为编辑部人员，史特拉赫则承诺回报以政府公共合约的可能性。

史特拉赫在影片中还说，希望重新塑造奥地利媒体生态，建立像匈牙利总理奥班（Viktor Orban）治下的媒体环境，还暗示可藉政治献金换取逃脱法律审查的办法。

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