下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月19日 上午1:05 最后更新 - 2018年6月19日 -01:05

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天矢言美国将在探索月球、火星及未来任何太空竞赛中保持主导地位，并下令国防部创建太空部队，作为美军第6军种。

川普在白宫发表演说时表示：「美国将永保太空领域的领先地位。」

他说：「我们不想让中俄等国超前，我们向来处于主导地位。」

「我的政府正恢复美国传统，成为世界最伟大的航太国家。」

但这项太空部队计画仍待国会批准，始能生效。

川普之前曾提出类似想法，却在国防部及参众议员间引起争议。

川普说：「我们拥有空军，我们也将成立太空部队，两者独立且地位相等。」

他在国家太空委员会（National Space Council）第3次会议开始时表示：「说到捍卫美国，仅拥有美国太空部队是不够的，我们须在太空领域称霸。」

国家太空委员会是由副总统彭斯（Mike Pence）担任主席的谘询机构。

目前尚无这支新太空部队的角色及成立时机细节。

然而，由于国会须先通过授权法律，美国不可能一朝一夕间便创建这支新军种。

美国的5大军种，分别为陆军、空军、海军、陆战队及海岸防卫队。

Neuer Inhalt Horizontal Line