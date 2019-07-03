此内容发布于2019年7月4日 上午1:05

（法新社墨西哥塔帕珠拉3日电） 墨西哥资深官员耶南德兹说，墨国政府今天开始在毗邻瓜地马拉的边界处，沿着苏奇亚提河（Suchiate River）「永久部署」联邦部队，以阻挡移民入境。

耶南德兹（Vicente Antonio Hernandez）告诉记者，除了在苏奇亚提河沿岸部署部队，墨西哥国家卫队（National Guard）成员也将部署在南部奇亚帕斯州（Chiapas）61个移民入境口岸。

耶南德兹还说，5月以来，当局已从有组织犯罪集团和被捕的30名人口贩子手中，「救出」2万400名移民。

他说：「我们若继续让他们这么做，是非常不负责任的行为。」他回想起一名萨尔瓦多移民和他2岁女儿试图横渡格兰河（Rio Grande）到美国，却在过程中不幸溺毙的悲剧。

美国总统川普5月扬言，假如墨西哥未付出更多努力，减缓涌向美墨边界的中美洲移民潮，就要对所有墨西哥进口产品加徵关税。

经过一周紧张谈判后，双方于6月7日宣布达成协议，墨西哥同意派出数千名国家卫队成员保护边界，并扩大在美国处理庇护申请时接收移民的政策。

美国国土安全部代理部长麦克利南（Kevin McAleenan）6月28日说，截至目前，移民协议似乎正在实现川普期望的结果，在美国南部边境遭拘留的移民人数6月料将减少25%。

川普今天推文感谢墨西哥，说墨西哥表现得比「边境的民主党人好得多」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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