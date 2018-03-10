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此内容发布于2018年3月11日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月11日 -00:20

（法新社法国里尔10日电） 美国总统川普前首席策士巴农今天在法国极右政党「民族阵线」党大会发表演说时表示，「历史与我们同在」；并且大赞扬党魁玛琳．雷朋的外甥女，相当看好这位「后起之秀」。

曾是川普政府有力人士的前布莱巴特新闻网（Breitbart News）执行董事长巴农（Steve Bannon）在民族阵线（Front national）北部大本营里尔（Lille）说：「历史的潮流与我们同在，它会带领我们一次又一次地赢得胜利。」

巴农说：「就让他们说你们是种族主义者，说你们是仇外者，说你们是本土主义者。把这视为荣誉徽章。因为我们日复一日变得强大，而他们会逐渐式微。」巴农这一席话赢得民族阵线党魁玛琳．雷朋（Marine Le Pen）热烈喝采。

玛琳．雷朋明天将发表演说，为这场会议划下句点。在大选失利的民族阵线如今正寻求机会东山再起。玛琳．雷朋在去年总统大选败给中间派的马克宏（Emmanuel Macron），民族阵线在之后登场的国会选举仅拿下8席。

玛琳．雷朋在最后一场总统大选电视辩论表现不佳，令人质疑她能否胜任全球最大经济体之一领导人的角色。玛琳．雷朋和民族阵线选后几个月的士气似乎都有些低迷。

玛琳．雷朋来到里尔，矢言要擦亮民族阵线被玷污的招牌。

民族阵线去年游说5万1000名成员支持为党易名提案，不过在回应的3万人中，仅52%表示赞成。相较之下，90%的受访者希望针对是否维持欧盟成员国地位发起公投，98%则希望法国停止接纳移民。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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