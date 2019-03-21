此内容发布于2019年3月21日 下午8:35

（法新社伦敦21日综合外电报导）呼吁英国政府停止脱欧的网路请愿活动，短短24小时内连署人数就破百万，大量连署人潮突然涌入，导致网站今天短暂当机。

距英国原定脱离欧洲联盟期限仅剩8天，连署请愿昨天发起，内文写说第2次脱欧公投「可能不会发生，所以就现在投票吧」。

请愿书写道：「政府不断声称离开欧盟是『人民意愿』，我们必须阻止这样的说法，证明人民现在强力支持留在欧盟。」

下议院发言人表示，议会的电子请愿网站出现技术性困难，是「系统承受巨大和持续的负载」所造成。

这次的请愿由乔治亚杜（Margaret Anne Georgiadou）发起，她告诉英国广播公司（BBC）说：「这几乎像是水坝爆掉。」

她说：「对很多人而言，机会稍纵即逝。」

欧盟领导人今天向英国国会议员施加压力，要求下周表决支持英国首相梅伊（Theresa May）的脱欧协议，否则将面临失序的无协议脱欧。

2016年的公投中，有52%的英国人支持脱欧，但乔治亚杜希望英国留在欧盟。她表示，和她一样的留欧派，从那次投票后就「被噤声、忽视」。

她说：「在民主国家里，每个人都是一分子。在公投中，输家没有发言权，我对此感到气恼。」（译者：李晋纬/核稿：卢映孜）

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