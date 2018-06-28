下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月29日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月29日 -00:35

（法新社安纳波利斯28日电） 美国马里兰州一名持枪男子今天朝安纳波利斯的「首都报」大开杀戒时，3名这间报社的记者正在停车场暗处一脸严峻地写稿，当时还未传出同事死伤的消息。

首都报记者库克（Chase Cook）矢言：「我们明天照常发行报纸」。负责摄影的同事麦克罗（Joshua McKerrow）则把自己的笔记型电脑放在皮卡车后方。

库克2013年进入这间报社服务，当一名年近40岁的白人枪手闯入开火时，库克人不在报社办公室。他透过手机登入报社的编辑系统写稿，并说：「我们明天照常发行报纸。」

库克说：「除了这个，我不知道还能做些什么。我们只是在尽我们的责任而已。」

他们已将发稿期限延后至晚上9时30分。

首都报历史源远流长，可追溯至1727年。今天发生这起造成5死的大规模枪击案，震撼全美。警方认为，枪手是直冲首都报而来。

警方正在调查这间报社在社群媒体上收到的威胁。

首都报位于贝斯特盖特路（Bestgate）888号，入口的玻璃门平时保持关闭。这间报社旗下有13名记者和摄影师组成的小型团队。

Neuer Inhalt Horizontal Line