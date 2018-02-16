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此内容发布于2018年2月16日 上午4:50 最后更新 - 2018年2月16日 -04:50

（法新社芝加哥15日电） 美国佛州爆发校园枪击案，不过堪萨斯州一名国会议员候选人今天坚持进行送出与枪击案凶器同款步枪的抽奖活动，招致猛烈批评。

共和党的唐纳希尔（Tyler Tannahill）竞选团队在昨天发生枪击案前，就计划举办这场免费抽奖活动，承诺送出一把AR-15半自动步枪。

遭到佛州派克兰（Parkland）道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）退学的19岁克鲁兹（Nikolas Cruz），昨天持合法购买的AR-15步枪回校大开杀戒，造成17人丧命，这是美国史上死亡人数第2高的公立学校枪击事件。

唐纳希尔打着支持拥枪权利、反对堕胎的旗帜，在堪萨斯州一个共和党占优势的国会议员选区竞选。

唐纳希尔告诉法新社：「很显然地，我与妻子，我们为那些受害者感到哀伤。」

但他也说：「我们不能因为有人违法，就惩罚守法又负责的拥枪者。」

曾派驻伊拉克和阿富汗的前陆战队员唐纳希尔说，已有400多人参加这场抽奖。

他说：「（AR-15）是美国境内人气最高的步枪之一。」

唐纳希尔的活动在社群媒体上引发抨击，一些人质疑，抽奖活动的时间点并不恰当。

有网友在推特上说：「如果你懂做人的基本道理，你就会在脸书撤下赠送AR-15的活动，别不识时务。」（译者：周莉芳/核稿：刘学源）

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