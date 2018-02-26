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此内容发布于2018年2月26日 下午10:20 最后更新 - 2018年2月26日 -22:20

（法新社渥太华26日电） 加拿大在野保守党今天表示，2019年大选如果能打败现任总理杜鲁道（Justin Trudeau）领导的自由党，加拿大将会追随美国的脚步，承认耶路撒冷为以色列首都。

保守党在网站上公告：「加拿大保守党承认一个显而易见的事实，以色列与其他任何主权国家一样，有权决定首都设在哪里。」

网站上说，「2019年我们组政府时」，由谢尔（Andrew Scheer）领导的保守党政府，「将会承认耶路撒冷为以色列首都」。

加拿大自2006年起由保守党执政，直到2015年才在大选中遭自由党拉下台。

保守党在过去两年半的民调都落后执政的自由党，但最近几次民调显示，差距缩小到5个百分点以内。

美国总统川普去年12月打破美国数十年政策，宣布承认耶路撒冷为以色列首都，此举受到全世界大部分国家谴责，并且深深激怒了巴勒斯坦人，使得巴勒斯坦自治区动乱不安。

目前美国大使馆还是坐落在特拉维夫（Tel Aviv）。华府上周宣布，5月将把驻以色列大使馆搬到耶路撒冷。

以色列宣称整个耶路撒冷都是它的首都，但巴勒斯坦人视东耶路撒冷为未来建国的首都。

长期以来国际社会的共识认为，必须经由以色列与巴勒斯坦人的双边和平协议，才能决定耶路撒冷的状态。（译者：林宏翰/核稿：郑诗韵）

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