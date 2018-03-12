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此内容发布于2018年3月12日 下午9:05 最后更新 - 2018年3月12日 -21:05

（法新社渥太华12日综合外电报导）加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天指控，中国大陆以廉价钢铁倾销全球市场，表示已采取措施避免「倾销」。

杜鲁道参访魁北克一家制铝工厂后指出：「我们对于中国的动作和倾销钢铝至全球市场相当关切。」

继美国决定对进口钢铝课徵高额关税后，他在全球贸易紧张态势升高之际，发表了这项谈话。

法新社报导，美加墨3方贸易谈判达成结论前，美国钢铝市场最大供应国加拿大和墨西哥，得以暂时豁免于进口钢铝课徵高额关税。

预料未来几天将前往其他3个钢铁大城、向劳工再度提出保证的杜鲁道表示，加拿大已在适当之处设下「重要障碍」，避免廉价钢铝倾销而来，并准备与华府合作以「做得更多」。

他说：「目前存在全球产能过剩的问题，我们很高兴与盟邦和朋友合作，持续对抗这个问题。」

川普上周宣布对进口钢铝分别课徵25%和10%关税时说，北美自由贸易协定（NAFTA）如果谈判成功，加拿大和墨西哥可以永久豁免于这项关税措施。

不过，加墨两国已拒绝川普把这项关税与NAFTA谈判混为一谈。（译者：徐睿承/核稿：郑诗韵）

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