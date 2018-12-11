加州天主教学校惊传 2修女窃公款旅游赌博挥霍

（法新社洛杉矶10日电） 圣若瑟修女会今天表示，加州天主教学校的2名修女承认多年来窃取公款近50万美元（约新台币1500万元），有关款项用于拉斯维加斯（Las Vegas）旅游和赌博挥霍。

修女柯鲁波（Mary Margaret Kreuper）与张拉娜（Lana Chang，音译）据称是一对好友，她们从洛杉矶南部托兰斯（Torrance）的圣雅各天主教学校（St. James Catholic School）窃取学杂费和捐款。

天主教洛杉矶总教区表示，在一次例行审计中发现款项短少，同时相信2名修女窃取学校公款至少有10年之久。

根据当地媒体报导，柯鲁波是前校长，在校内服务20年并已在今年初退休；张拉娜则是校中20年资历的教师，同样也于今年退休。

圣若瑟修女会（Sister of St. Joseph of Carondelet）向法新社发表声明说：「圣若瑟修女会对于这种情况感到关切和难过；同时，对于和我们有长久关系的校内家属带来的伤害感到遗憾。圣若瑟修女会希望并打算全额赔偿圣雅各天主教学校。」

虽然有关事件已惊动警方，但天主教洛杉矶总教区表示，并不打算对2名修女提出刑事指控，因为2人过去数十年来担任学生的道德执行者。

根据当地媒体的报导，一名律师日前在一场会议中向家长和校友解释说：「我们知道她们外出旅行，我们知道她们上赌场，事实上她们把公家帐户当成私人户头使用。」

2名修女据信把学校收到的学杂费存入另一个银行户头内，而非学校使用的帐户。

驻校神父麦尔斯（Michael Meyers）在一封致家长的信中表示：「柯鲁波与张拉娜修女已经向我坦白并要我向你们说明，她们对于自己的行为感到深刻悔恨，并祈求你们的宽容和祈祷。她们和修女会祈祷，大家不要对学校的教育工作者和管理者失去信任或信心。」（译者：苏梨若/核稿：严思祺）

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