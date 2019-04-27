此内容发布于2019年4月27日 下午6:05

（法新社洛杉矶27日电） 一名持枪男子今天在加州波威市（Poway）闯入一座犹太会堂开火，造成一名女子死亡和另3人受伤，伤者包括犹太会堂拉比。当时信徒正在会堂内庆祝犹太教逾越节最后一日。

就在6个月前，一名白人至上主义者持枪闯入宾州匹兹堡「生命树」（Tree of Life）犹太会堂扫射，造成11人死亡和6人受伤，那也是美国史上犹太社区遭逢的最致命攻击事件。

加州圣地牙哥郡（San Diego County）警长高尔（Bill Gore）今天在记者会上表示：「枪击期间，有4人中弹受伤，送往帕里玛（Palimar）医院救治，其中一人伤重不治。另外3人情况稳定。」

高尔又说，伤者分别是一名青少女和两名成年男子，一名较年长女子则伤重不治。

高尔在记者会上指出，居住在圣地牙哥市的一名19岁男子因涉及此枪击案被捕，调查人员正在调查他的社群媒体活动，查证网路上一封公开信的真实性。

行凶男子持AR-15型武器闯入犹太会堂开火后，警方于上午11时30分稍前获报驰赴现场。美国境内多起大规模枪击案都是持AR-15步枪犯案。

高尔表示，一名未执勤边界巡防队警官朝逃离现场嫌犯开火，击中嫌犯的汽车。嫌犯最终被一名冲往现场的警犬队（K-9）警官制伏。（译者：刘学源/核稿：蔡佳敏）

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