加州3致命野火 至少烧掉2800亿理赔金

此内容发布于2018年12月13日 上午12:20

（法新社洛杉矶12日电） 美国加州保险监理官今天表示，造成加州89死、1.9万幢房屋及商家损毁的最近3 起致命野火，理赔金至少将高达90亿美元（约新台币2800亿元）。

加州保险监理官（California Insurance Commissioner）琼斯（Dave Jones）表示：「2018年这几场毁灭性野火是加州史上最致命也最烧钱的火灾。」

「悲惨的罹难人数…还有目前为止90亿美元的保险损失，都是惊人的数字，而在这些保险数字背后，有成千上万民众蒙受是难以估算的损失。」

与坎普大火（Camp Fire）、伍尔西大火（Woolsey Fire）及希尔大火（Hill Fire）这3场野火相关数据仅为初步资料。其中肆虐北加州、夺走86条人命的坎普大火，理赔约达70亿美元，另外两场席卷南加州的烈火，保险金则共达20亿美元。

加州州政府与美国联邦政府昨天宣布，清理火灾断垣残壁要花上至少30亿美元。

加州保险局（Department of Insurance）发言人金凯（Nancy Kincaid）表示，理赔金可能会超越去年野火肆虐酒乡所造成的104亿美元理赔纪录。

她告诉法新社：「这是我们目前记录到的第一批数字…有可能很快就会打破去年的纪录。」

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