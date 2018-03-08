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此内容发布于2018年3月8日 上午5:20 最后更新 - 2018年3月8日 -05:20

（法新社东京8日电） 继日本加密货币交易所Coincheck年初遭骇客窃走数亿美元虚拟货币，引发日本当局对加密货币业务加强控管，日本金融厅今天下令，两间虚拟货币交易所必须停业一个月。

日本金融厅（FSA）发布声明表示，已命令总部在横滨的FSHO交易所和总部在名古屋的Bit Station交易所，即日起暂停营运一个月。

日本金融厅指称，FSHO「并无适当的交易监视系统，也未提供员工训练」。而Bit Station则有一名员工「将客户存放的数位货币转作私人用途」。

日本金融厅同时下令，Coincheck在内的另5家交易所必须改善业务行为。

Coincheck今年1月底遭骇客窃取价值5亿3000万美元（约新台币155亿元）的加密货币新经币（NEM），规模在这类窃案中数一数二，当局2月并对交易所办公室进行搜索。Coincheck已在1月遭到监管处罚。

Coincheck曾表示，将偿还约4亿美元给所有受害26万名客户，但如何及何时偿还则不清楚。包括2家企业和5名个人的7名客户，已在2月对Coincheck提出告诉。

Coincheck遭骇后，日本政府祭出新规则，要求加密货币交易所必须取得金融厅核发的执照。

据信日本有多达1万商家接受比特币支付，日本主要比特币交易所bitFlyer在2017年11月时，用户总数已突破100万。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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