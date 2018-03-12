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此内容发布于2018年3月12日 下午10:50 最后更新 - 2018年3月12日 -22:50

（法新社渥太华12日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天从一家炼铝厂打给美国总统川普，敦促让加拿大永久豁免美国钢铝关税，声称维护让双方受益的供应链，对美加就业与企业至关重要。

川普上周对钢铁与铝材进口制品课徵关税，外界担忧可能引发贸易战，这是两人自那之后首度对话。

根据两人通话摘要，杜鲁道「强调，维护（两国）双方受益的供应链，对边界双方的就业与企业来说至关重要」。

杜鲁道视察魁北克省阿尔马（Alma）一家炼铝厂。他本周也将造访3个加拿大钢铁城市安抚工人。

加拿大外交部在声明中表示，外长方慧兰（Chrystia Freeland）明后天将访问华府，「推动加拿大致力保持贸易开放、公平与无壁垒的行动，以让边界双边的人民受惠」。

方慧兰将会晤美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）、商务部长罗斯（Wilbur Ross）和国会领袖等人。

加拿大是美国市场的最大钢铁与铝材供应商，与墨西哥一同暂时豁免遭徵关税。

川普宣布对铝材与钢铁课徵10%与25%关税时说，如果北美自由贸易协定（North American Free Trade Agreement, NAFTA）重新谈判成功，加拿大与墨西哥可永久豁免关税。

白宫表示，川普与杜鲁道通话时，「强调迅速谈妥NAFTA的重要性」。

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