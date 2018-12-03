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此内容发布于2018年12月3日 下午11:50 最后更新 - 2018年12月3日 -23:50

（法新社基多4日电） 根据今天发表的研究报告，加拉巴戈斯象龟（Galapagos giant tortoises）拥有与DNA修复、免疫反应和抑制癌症有关的基因变体，可为它们的长寿提供线索。

一群国际研究人员为两只加拉巴戈斯象龟的基因组排序，其中一只是孤独乔治（Lonesome George），是世上最后一只已知的平塔岛象龟（Geochelone nigra abingdoni）亚种，它是2012年圈养在厄瓜多加拉巴戈斯群岛的圣克鲁斯岛（Santa Cruz Island）时死亡。

根据发表于「自然生态学与进化」（Nature Ecology & Evolution）的这份报告，研究人员发现「谱系特有基因变体，会影响DNA修复基因、发炎介质与和癌症发展有关的基因」。

厄瓜多本土外海的加拉巴戈斯群岛，拥有独特的动、植物群，因为启发达尔文（Charles Darwin）发展进化论而出名。岛上目前仍有12种象龟。

加拉巴戈斯国家公园（Galapagos National Park）园长卡利昂（Jorge Carrion）说，揭开孤独乔治的长寿秘辛，有助于复育加拉巴戈斯群岛的象龟。象龟在圈养时可以活到超过100岁。

这些象龟据信是受到洋流影响而散落在群岛各处，演化出15种不同物种，其中3种已经绝种。

科学家研究的第2种象龟，是在塞席尔群岛（Seychelles）亚达伯拉环礁（Aldabra atoll）发现的一种物种。

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