加拿大前外交官北京遭拘 前大使：中国想施压

此内容发布于2018年12月13日 上午11:05

（法新社北京13日电） 加拿大依美国要求逮捕中国科技巨擘华为公司财务长孟晚舟，不久后一名加拿大人也在中国被捕，这种模式令人感到熟悉。

专家说，10日在北京被捕的前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig），可能成为3国纷争中的「人质」或「棋子」。

在孟晚舟于温哥华遭逮捕9天后，康明凯就遭拘押，而孟晚舟在等待引渡听审的同时，11日获得保释。

尽管中、加都未证实这两起案件有关连，但中国曾警告加拿大，逮捕孟晚舟将会有「严重后果」。专家及康明凯的友人表示，这两案纠缠在一起。

前加拿大驻北京大使赵朴指出，在2014年一起类似案件中，当时加拿大当局逮捕涉及美国境内骇客案的一名中国人后，加拿大基督教援助工作人员凯文和茱丽亚．（Kevin and Julia Garratt）不久后也被捕。

茱丽亚其后获保释，并获准于2016年离开中国，中国以凯文．加拉特从事间谍活动起诉他，但允许他于2016年离开中国，就在中国籍的苏斌同意前往美国认罪的数个月后。

有关当局尚未明确指出康明凯的犯罪事证，但北京报纸「新京报」报导，康明凯因涉嫌「从事危害中国国家安全的活动」正接受调查。

另外，加拿大表示，第2个加拿大人被中国当局讯问，据环球邮报报导，那个加拿大人是旅居中国的史佩弗（Michael Spavor），他经营与北韩进行教育及体育交流的白头山文化交流协会（Paektu Cultural Exchange）。（译者：李晋纬）

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