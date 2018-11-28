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此内容发布于2018年11月28日 下午11:50 最后更新 - 2018年11月28日 -23:50

（法新社渥太华28日电） 加拿大官员今天表示，37岁女子席欧瑞特（Valerie Theoret）和她10个月大女儿日前在偏远的育空地区（Yukon Territory）散步时，疑似遭遇灰熊攻击丧命。

孩子的父亲在他们位于艾纳森湖（Einarson Lake）畔的小木屋附近，发现母女两人的遗体。艾纳森湖坐落在育空地区唯一城市白马市（Whitehorse）东北方400多公里处。

孩子的父亲发现母女惨死后，自己随即也遇上灰熊袭击，所幸成功开枪将它击毙。他几乎可以肯定这头熊与攻击席欧瑞特母女的是同一头。

加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police）和法医正在调查这起「疑似熊攻击案」。

这对伴侣的友人在社群媒体上说，他们是野外生活的老手。

在白马市一所小学任教的席欧瑞特在休产假期间，住在这栋小木屋。

加拿大过去两年发生数起动物攻击事件，包括一名伊努特（Inuit）猎人今年8月在努纳戊特特区（Nunavut）遭北极熊攻击身亡，调查人员将原因归咎是气候愈来愈不稳定和栖地遭侵占阻碍它们觅食。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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