此内容发布于2020年2月3日 下午8:05

（法新社蒙特娄3日电） 波音（Boeing）737 MAX型飞机去年起遭飞，但加拿大已至少让162架次飞越北美上空，虽未载客仍令空难家属不满，称「像被赏了一巴掌」。

加拿大2019年3月颁布禁飞令，主要是鉴于印尼与衣索比亚5个月内先后发生737 MAX型客机坠机事件，造成346人丧生。两起坠机均与飞机操控有关。

但加拿大广播公司（CBC）取得的飞航追踪资料显示，加拿大航空（Air Canada）、西捷航空（Westjet）、阳翼航空（Sunwing）仍持续让旗下737 MAX机队升空飞越北美，有时一周好几趟。

加拿大交通部告诉法新社，机上并没有任何乘客，只在「非常严格条件下」获准起飞进行保养、（换地）停放或机师训练之用。

以加航为例，他们把旗下24架737 MAX飞到美国亚利桑那州（Arizona）的沙漠停放，并利用空渡（仅载运机组人员）飞行让机师保有执照效期。

这个消息对衣索比亚航空18名加国罹难者家属来说十分震惊。

在衣航坠机事故中痛失24岁女儿的摩尔（Chris Moore）告诉加拿大广播公司说：「这就像被人甩了一巴掌。」

「你的挚爱因为那架飞机送命，他们却在为飞机解禁的那天预作准备。」

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