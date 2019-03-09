（法新社渥太华9日电） 加拿大总理杜鲁道以女权主义和原住民权利拥护者之姿崛起掌权，如今他的政府传出政治干预司法丑闻，不仅让他的形象受挫，连任之路也将面临严峻挑战。

这件重大政治丑闻让杜鲁道（Justin Trudeau）政府两位部长陆续请辞下台，已经在国会选举前7个月玷污了他的形象。辞职的两位部长都是女性，其中一位是原住民。

专家指出，47岁的杜鲁道连任之路面临严峻挑战，最新民调显示，他所属自由党（Liberal Party）支持度首次落后保守党（Conservative Party）。

过去数周来，杜鲁道政府被控干涉建筑业巨擘拉瓦棱公司（SNC-Lavalin）的刑事起诉，政府声誉因此受到重挫。拉瓦棱公司为了取得合约涉嫌贿赂利比亚官员，而被加国检方以贪污罪名起诉。

当时的司法部长威尔森芮博（Jody Wilson-Raybould）表示，她「自始至终持续受到」政治压力，要她保护拉瓦棱公司免受审判。威尔森芮博1月间被调任退伍军人部长，紧接着在2月12日闪电请辞部长。

加拿大国库委员会主席菲尔波特（Jane Philpott）和杜鲁道长年好友、首席助手巴茨（Gerry Butts）也相继跟进辞职。

杜鲁道7日针对这些指控发表谈话，他在渥太华向记者表示，自己从这次危机学到了「教训」，但否认有任何不当行为。

但对于反对党来说，这些动作还不够，昨天他们再度要求杜鲁道下台。

加拿大皇家军事学院（Royal Military College of Canada）政治学教授裘纳（Stephanie Chouinard）表示：「杜鲁道的领导威信正面临严重危机。」

裘纳还说：「看到不只一人，而是他的两个内阁成员那样甩门走人，这在加拿大多年来从未听闻，在10月国会选举之前，那对他是非常不好的兆头。」

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